Stadio Cagliari interviene Abodi | Mi auguro che in tempi brevi si possa chiudere il cerchio Su Euro 2032 vi dico…

Il ministro dello sport ha espresso speranza di risolvere presto le questioni legate allo stadio di Cagliari, affermando di auspicare una conclusione rapida. Ha anche commentato brevemente sulla candidatura di Euro 2032, lasciando intendere che si aspetta sviluppi imminenti. La sua dichiarazione si concentra sulla volontà di portare a termine le pratiche in sospeso riguardanti l’impianto sportivo e l’evento internazionale.

Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Mercato Juve: il futuro in Europa deciderà gli acquisti in entrata. Ecco gli obiettivi per il centrocampo Stadio Cagliari, interviene Abodi: «Mi auguro che in tempi brevi si possa chiudere il cerchio. Su Euro 2032 vi dico.» Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 28ª giornata. Ecco la scelta per Milan Inter Infortunio Lautaro, il rientro è vicino! Fissata la data per il ritorno in campo del capitano nerazzurro Varane svela: «Ecco cosa mi ha colpito del Como. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Stadio Cagliari, interviene Abodi: «Mi auguro che in tempi brevi si possa chiudere il cerchio. Su Euro 2032 vi dico…» Leggi anche: Euro 2032, Abodi su ipotesi nuovo stadio: “Pensate che Napoli possa avere due impianti?” Leggi anche: Stadio Roma. Veloccia: bene stretta su tempi consiliari, tenere progetto in Euro 2032 Nuovo Stadio a Cagliari, pronti ad accogliere gli europei 2032 Aggiornamenti e notizie su Stadio Cagliari. Stadio di Cagliari, Abodi: Spero che il cantiere parta in estateIl Ministro Abodi ha parlato dello Stadio di Cagliari, confermando l'inizio dei lavori e il piano per la candidatura italiana agli Europei ... calciocasteddu.it Nuovo stadio Cagliari, Abodi: «Mi auguro che prima dell’estate si possa aprire il cantiere al Sant’Elia. Su Euro 2032…»Nuovo stadio Cagliari. Andrea Abodi, ministro dello sport, ha rilasciato delle dichiarazioni sull’iter che sta portando avanti il club di Tommaso Giulini Prosegue la fase amministrativa che dovrebbe p ... cagliarinews24.com