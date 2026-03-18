Un esperto ha spiegato come scegliere il siero viso dopo i 50 anni, evidenziando l'importanza di prodotti che vanno oltre la semplice lotta alle rughe. Sono stati indicati sieri che favoriscono l’idratazione e contengono peptidi, strumenti utili per mantenere la pelle più compatta e luminosa. La selezione dei migliori sieri si basa su queste caratteristiche, senza considerare altri aspetti.

E quando questa inizia a perdere tono in modo significativo, con conseguente diminuzione dell’idratazione, il siero diventa uno dei passaggi più importanti per il benessere della propria pelle. Oltre a questo, poi, permette di combinare diversi attivi specifici che, combinati tra loro, coccolano ancor di più la cute donandole un aspetto sano, luminoso e riportando la giusta quantità di idratazione nelle cellule. E se intorno ai cinquant’anni la pelle cambia ritmo, diminuendo la capacità di produrre collagene, elastina e acido ialuronico, e la cute diventa più sottile e meno compatta, qui è bene capire quali sono le esigenze che vogliamo e che la nostra pelle richiede. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Abbiamo chiesto a un esperto come scegliere il siero viso dopo i 50 anni, non solo per combattere le rughe

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