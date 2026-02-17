Dalla Corea il nuovo segreto in stick al calcio | come rimpolpare rughe di viso e collo con un solo gesto
Una novità dalla Corea promette di rinnovare la pelle in modo semplice: un nuovo stick al calcio aiuta a ridurre rughe di viso e collo con un solo gesto. La crema, facile da portare in borsa, si applica direttamente sulle zone interessate, offrendo un rapido sollievo alle pelli stanche. La tendenza arriva dopo che studi recenti hanno evidenziato come il calcio possa migliorare l’elasticità della pelle, rendendo più compatta la zona del viso.
Una pelle bella e sana non è solo una questione di genetica, a insegnarcelo è la skincare che ha messo in primo piano il concetto di cura della cute con prodotti mirati. Se vi siete appassionate alla routine di bellezza tradizionale, di certo non siete rimaste indifferenti alla skincare coreana. La K-beauty in pochissimo tempo è diventata il punto di riferimento di chi vuole un incarnato luminoso e levigato semplicemente con l'utilizzo di prodotti specifici. Per ogni step della skincare coreana ci sono cosmetici con formule studiate per offrire il massimo dei benefici e texture leggere che non lasciano residui sulla cute.
Il siero viso al ginseng nero arriva dalla Corea. Ed è il mai più senza della tua skincare
Il siero viso al ginseng nero, proveniente dalla Corea, sta conquistando il mondo della skincare.
