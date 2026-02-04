Tredici Pietro tifo per il Bologna come papà Gianni Morandi | dal palco allo stadio aspettando Sanremo

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, ha mostrato ancora una volta la sua passione per il Bologna. Ieri sera si è presentato allo stadio Renato Dall’Ara per tifare i rossoblù, proprio come fa il papà. Nessun Festival di Sanremo, insomma, può fermare la sua fede per la squadra di casa.

Bologna, 4 febbraio 2026 – Non c’è Festival di Sanremo che tenga se di mezzo c’è il Bologna. Lo sa bene Tredici Pietro, al secolo Pietro Morandi, che ieri sera non ha voluto far mancare il suo sostegno ai rossoblù, presentandosi puntuale allo stadio Renato Dall’Ara. Un “pit stop” obbligato, quasi scaramantico, prima di tuffarsi nel vortice della kermesse ligure che lo aspetta dal 24 febbraio, confermando quel legame viscerale con la città e i suoi colori già emerso in moltissime occasioni. Tifo rossoblù, di padre in figlio. Vederlo lì, tra i gradoni di casa, ha scatenato l’immediato paragone con papà Gianni Morandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

