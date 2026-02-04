Tredici Pietro e il tifo per il Bologna come papà Gianni Morandi | dal palco allo stadio aspettando Sanremo

Pietro Morandi, meglio conosciuto come Tredici Pietro, ha passato la serata allo stadio Renato Dall’Ara per tifare Bologna, il suo club del cuore. Anche lui, come il papà Gianni Morandi, non si perde mai una partita e ieri ha scelto di essere presente dal vivo, tra i tifosi, mentre si avvicina il Festival di Sanremo. La passione per i rossoblù è forte in famiglia e si vede.

Bologna, 4 febbraio 2026 – Non c’è Festival di Sanremo che tenga se di mezzo c’è il Bologna. Lo sa bene Tredici Pietro, al secolo Pietro Morandi, che ieri sera non ha voluto far mancare il suo sostegno ai rossoblù, presentandosi puntuale allo stadio Renato Dall’Ara. Un “pit stop” obbligato, quasi scaramantico, prima di tuffarsi nel vortice della kermesse ligure che lo aspetta dal 24 febbraio, confermando quel legame viscerale con la città e i suoi colori già emerso in moltissime occasioni. Tifo rossoblù, di padre in figlio. Vederlo lì, tra i gradoni di casa, ha scatenato l’immediato paragone con papà Gianni Morandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tredici Pietro e il tifo per il Bologna come papà Gianni Morandi: dal palco allo stadio aspettando Sanremo Approfondimenti su Gianni Morandi Sanremo 2026 gianni morandi e tredici pietro padre e figlio sul palco Chi è Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan, a Sanremo 2026 Tredici Pietro, nato nel 1997, è il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Gianni Morandi Argomenti discussi: Tredici Pietro debutta a Sanremo 2026 con Uomo che cade; Tredici Pietro verso Sanremo, di cosa parla la canzone del figlio di Gianni Morandi. La vita è tutta lì, nel percorso; Sanremo 2026, chi è Tredici Pietro: il rapper con un cognome ingombrante; Tredici Pietro a Sanremo 2026: tutto sul brano Uomo che cade. Da Genzano al Festival di Sanremo: il 27 febbraio Fudasca nella cover con Pietro TrediciFudasca, produttore originario dei Castelli Romani, sarà a Sanremo con Tredici Pietro: co-produttore del brano in gara e protagonista della serata cover ... castellinotizie.it Tredici Pietro a Sanremo 2026: tutto sul brano Uomo che cadeTredici Pietro a Sanremo 2026 con Uomo che cade. Le novità sul brano, lo spoiler sulla figuraccia e il debutto del rapper all'Ariston ... 105.net Tredici Pietro debutta a Sanremo 2026 con “Uomo che cade”! Il giovane rapper e cantautore bolognese, classe 1997, approda per la prima volta sul palco dell’Ariston con un brano intenso e riflessivo, che affronta la pressione sociale e la paura del falliment - facebook.com facebook Tredici Pietro debutta a Sanremo 2026 con “Uomo che cade” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.