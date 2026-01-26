Voci di donne al Conservatorio | il femminile nel teatro musicale tra Ottocento e Novecento
Il Conservatorio Nicolini invita venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 16,30 all’incontro
L’iniziativa si inserisce nel progetto Casta Diva, finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU, e nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei patrimoni più significativi conservati dal Conservatorio Nicolini: il Fondo Giudici e Strada, testimonianza preziosa della storia dell’editoria musicale italiana. Attraverso lo studio delle opere e dei materiali d’archivio, il progetto mette in luce il ruolo centrale delle figure femminili nella tradizione operistica, restituendo voce e profondità a personaggi spesso relegati a simboli o stereotipi. Cleopatra, la contessa di Mons, Susanna, Francesca da Rimini, la Contessa di Amalfi: donne diverse per epoca e destino, ma accomunate da una straordinaria intensità drammatica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su voci donne
Il Teatro Palladium rende omaggio al genio musicale di Luigi Dallapiccola, maestro del Novecento italiano
Presentazione del libro: “Tutte Chiacchiere. Le voci e i silenzi delle donne italiane di fine ottocento”
Giovedì 22 gennaio alle ore 17,30, presso il Museo Diocesano, si terrà la presentazione del volume “Tutte Chiacchiere.
Ultime notizie su voci donne
Argomenti discussi: Win-Big, voci di donne nella Blue Economy; Crema - Voci di donne; 'Voci di donne', protagonista l'impegno in rosa; Malacarne, le voci delle donne dimenticate dai manicomi al Teatro dell'Ortica.
Convegno Volti e voci di donne tra Pompei e RomaNelle giornate del 29-30 gennaio, presso l'Auditorium del Parco Archeologico di Pompei, si terrà il convegno Volti e voci di donne tra Pompei e Roma , promosso dal Parco insieme all'Università degl ... lapilli.eu
Voci di donne: la rivista femmina nella Trieste degli anni VentiVenerdì 23 gennaio 2026 alle ore 17.30 presso la Libreria Minerva di Trieste si terrà la presentazione del libro Voci di donne: la rivista Femmina nella Trieste degli anni Venti, edito dalla casa ed ... triesteprima.it
Convegno “Volti e voci di donne tra Pompei e Roma” 29 e 30 gennaio – Auditorium degli scavi Ingresso Piazza Esedra 29 e 30 gennaio – Auditorium degli scavi Ingresso Piazza Esedra Nelle giornate del 29-30 gennaio, presso l'Auditorium del Parco Archeolo - facebook.com facebook
Convegno "Volti e voci di donne tra Pompei e Roma" 29 e 30 gennaio – Auditorium degli scavi Ingresso Piazza Esedra x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.