A Palazzo d’Accursio c’è uno striscione a sostegno del popolo iraniano | FOTO
A Palazzo d’Accursio è stato esposto uno striscione di sostegno al popolo iraniano, con la scritta “Bologna a sostegno del popolo iraniano”. L’opera, arricchita da un disegno dell’artista Gianluca Costantini, vuole esprimere solidarietà e vicinanza. La mostra rappresenta un gesto simbolico della città, rivolto a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di attualità e diritti umani.
A Palazzo d’Accursio è stato esposto uno striscione in favore del popolo iraniano. Lo stendardo recita: “Bologna a sostegno del popolo iraniano” ed è accompagnato da un disegno dell’artista Gianluca Costantini, lo stesso che aveva realizzato la figura di Patrick Zaki durante la sua detenzione in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: In corteo a Pisa a sostegno del popolo iraniano
Leggi anche: In corteo a Pisa a sostegno del popolo iraniano
Bologna, diritti umani: a Palazzo d'Accursio spunta lo striscione per il popolo iraniano - facebook.com facebook
A Palazzo d’Accursio salta l’accordo sui dipendenti comunali. La Cisl: “Persi aumenti certi” x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.