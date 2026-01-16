A Palazzo d’Accursio c’è uno striscione a sostegno del popolo iraniano | FOTO

A Palazzo d’Accursio è stato esposto uno striscione di sostegno al popolo iraniano, con la scritta “Bologna a sostegno del popolo iraniano”. L’opera, arricchita da un disegno dell’artista Gianluca Costantini, vuole esprimere solidarietà e vicinanza. La mostra rappresenta un gesto simbolico della città, rivolto a sensibilizzare l’opinione pubblica su temi di attualità e diritti umani.

A Palazzo d’Accursio è stato esposto uno striscione in favore del popolo iraniano. Lo stendardo recita: “Bologna a sostegno del popolo iraniano” ed è accompagnato da un disegno dell’artista Gianluca Costantini, lo stesso che aveva realizzato la figura di Patrick Zaki durante la sua detenzione in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

