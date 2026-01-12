Dialoghi Culturali a Palazzo d’Accursio | focus sull' opera di Pietro Pietra in mostra

Giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 17, l'Associazione Bologna per le Arti inaugura i Dialoghi Culturali a Palazzo d’Accursio, un’occasione di approfondimento dedicata alla mostra dedicata a Pietro Pietra (1885-1956). L’incontro offrirà spunti di riflessione sulla figura e l’opera dell’artista, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. L'appuntamento è aperto a tutti gli interessati e si inserisce nel percorso di promozione delle arti

