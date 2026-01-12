Dialoghi Culturali a Palazzo d’Accursio | focus sull' opera di Pietro Pietra in mostra
Giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 17, l'Associazione Bologna per le Arti inaugura i Dialoghi Culturali a Palazzo d’Accursio, un’occasione di approfondimento dedicata alla mostra dedicata a Pietro Pietra (1885-1956). L’incontro offrirà spunti di riflessione sulla figura e l’opera dell’artista, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. L'appuntamento è aperto a tutti gli interessati e si inserisce nel percorso di promozione delle arti
Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 17, l'Associazione Bologna per le Arti presenta il primo appuntamento con i Dialoghi Culturali a Palazzo d’Accursio nell'ambito della mostra Pietro Pietra (1885-1956). La forza del segno. L'evento, ad ingresso gratuito, è ospitato nella Cappella Farnese di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Mostra ’Sibille. Voci oltre il tempo, oltre la pietra’ a Palazzo Farnese
Leggi anche: La mostra gratuita di Natale a Palazzo Marino: quale opera verrà esposta e quando inizia
Nicola Lagioia inaugura Lucy su Napoli con “Dialoghi”, la rassegna in programma a Palazzo Cavalcanti - 30) a inaugurare a Napoli “Dialoghi”, la rassegna di cinque incontri che fino a ottobre renderà la città ... ilmattino.it
Ecco il calendario degli incontri in programma nel corso di questo 2026 per L'Aquila Capitale Italiana della Cultura: Musica Per-Formare, dialoghi tra suoni, parole e nuove frontiere culturali. dal 20 gennaio al 1 dicembre. Gli eventi possono essere seguiti in pr - facebook.com facebook
Care amiche, cari amici, noi tutti della Fondazione #Italia #Giappone auguriamo un sereno e luminoso #2026 ad ognuno di voi: ricco di curiosità, nuove passioni, letture, dialoghi e scoperte culturali tra i due Paesi che amiamo facebook.com/profile.phpid… x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.