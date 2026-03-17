Medicina prevenzione e salute | a Napoli il 21 marzo il Longevity day

Il 21 marzo a Napoli si terrà il Longevity Day, un evento dedicato alla medicina della longevità. Durante la giornata, esperti e professionisti discuteranno di prevenzione, salute e nuove scoperte nel campo della longevità. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sulle strategie per mantenere uno stile di vita sano e prolungare la durata della salute. L’appuntamento coinvolge diverse figure del settore medico e scientifico.

Al Mimit in mostra il miracolo industriale italiano. Ma quei manager non ci sono più Energia, maxi piano da 507 mln: 200 impianti solari in tutta Italia. Bei guida l’operazione “In cosa posso esserti utile?”, Raffaele Gaito firma guida razionale a IA – strategie scientifiche per migliorare salute e performance nel lungo periodo. Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, il grande cantiere sociale che. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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#VoceEDelizia 16/3 Questa è la medicina, allora: vieni fuori dal nascondiglio. Lascia entrare l’amore. Lascia che raggiunga le parti che hai giurato non avresti mai fatto vedere. Da quel momento sacro, tutto inizia a cambiare. Jeff Foster x.com