Medicina prevenzione e salute | a Napoli il 21 marzo il Longevity day 

Il 21 marzo si tiene a Napoli il Longevity Day, un evento dedicato alla medicina della longevità. La giornata si concentra su temi legati alla prevenzione e alla salute, coinvolgendo professionisti e appassionati nel discutere le ultime novità nel settore. Durante l’appuntamento vengono presentate iniziative e approfondimenti per migliorare la qualità della vita attraverso pratiche e approcci medici.

Longevity Day a Napoli: la medicina della longevità al servizio della salute e della qualità della vita. La medicina della longevità, uno dei temi più centrali della medicina contemporanea, sarà protagonista a Napoli con il Longevity Day, un evento scientifico e divulgativo dedicato alla prevenzione, alla salute e alla qualità della vita in programma sabato 21 marzo a partire dalle ore 9 presso Villa Vittoria Posillipo in via Francesco Petrarca a Napoli. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di confronto tra ricerca scientifica, medicina e scienze del movimento, offrendo strumenti concreti per comprendere come migliorare la propria salute e rallentare i processi di invecchiamento biologico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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