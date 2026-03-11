Tre incontri per riflettere su arte memoria e violenza di genere | le iniziative del Centro antiviolenza
Il Centro antiviolenza di Piacenza organizza tre eventi dedicati a temi come arte, memoria e violenza di genere. Gli incontri sono intitolati
"Come un fiore raro", "Echi dall’oblio" e "Il corpo femminile dell’arte" sono i tre eventi organizzati dal Centro antiviolenza di Piacenza che si terranno rispettivamente nelle giornate di venerdì 13 marzo alle ore 21 al Teatro San Matteo, domenica 15 marzo alle ore 18 al Centro culturale di San. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Articoli correlati
Leggi anche: Violenza di genere, a Romentino in arrivo un nuovo centro antiviolenza
Approfondimenti e contenuti su Tre incontri
Temi più discussi: Educare è un viaggio: al via un percorso di incontri per riflettere sul mondo dei giovani; Danza con Tè; Desio: l’arcivescovo incontra gli studenti del Fermi, piantato un pino come segno di speranza; CUSTODIRE I DIRITTI.
Tre studiosi rileggono il messaggio francescano: Bergamo apre le porte alla riscoperta del Cantico delle CreatureTre appuntamenti mettono in dialogo pensiero medievale e sensibilità contemporanea attraverso le opere del poverello d'Assisi ... bergamonews.it
Tre serate sotto le stelle a Bernezzo per scoprire l'infinito del cieloL'assessorato della cultura, Sideralis, la Libroteca e il Centro Diurno di San Rocco invitano cittadini a tre incontri tra marzo per osservare e riflettere sulla volta celeste. Un progetto di comunità ... targatocn.it
"Voci dal mondo": un ciclo di incontri sulle storie di cura che attraversano i confini Il Comune di Grumello del Monte è lieto di presentare la rassegna "Voci dal mondo", un ciclo di tre incontri dedicati a testimonianze di impegno umanitario e medico in cont - facebook.com facebook
A Chiavari torna "L'ora dei papà", tre incontri per riscoprirsi bambini e vivere la paternità x.com