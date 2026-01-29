Torna Una stanza tutta per te la rassegna che celebra donne romance e self-care

Riccione si prepara a riaccogliere la seconda edizione di “Una stanza tutta per te”, la rassegna dedicata alle donne, al romance e al benessere. L’evento, ideato dalla scrittrice locale Debora Grossi, torna per coinvolgere il pubblico con incontri, presentazioni e attività pensate per celebrare la femminilità e il relax. La città si anima di entusiasmo mentre si avvicina il momento di dare il via a questa manifestazione che promette di portare un po’ di spensieratezza e riflessione nel cuore di Riccione.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.