Gol McKennie Juve Lecce 1-1 | Weston al posto giusto nel momento giusto sul tiro-cross di Yildiz – FOTO
Nella partita tra Juventus e Lecce, terminata 1-1, Weston McKennie si distingue per aver trovato il pareggio al momento giusto, sfruttando un tiro-cross di Yildiz. La sua presenza in campo si è rivelata determinante nel risultato finale, contribuendo a mantenere la squadra in partita. Un'azione che sottolinea l'importanza della prontezza e del tempismo nei momenti chiave di una gara di calcio.
Gol McKennie, Juve Lecce 1-1: Weston al posto giusto nel momento giusto sul tiro-cross di Yildiz. Ancora la zampata del texano. La ripresa di Juventus-Lecce si apre sotto il segno della rabbia e della determinazione. Dopo aver chiuso un primo tempo beffardo in svantaggio, la squadra di Luciano Spalletti ha impiegato meno di cinque minuti per rimettere in equilibrio la sfida dell’Allianz Stadium, trovando il gol del pareggio grazie a un’azione corale di rara bellezza e velocità. La dinamica del pareggio. Al minuto 49, la Juventus ha innescato una ripartenza bruciante che ha colto di sorpresa il sistema difensivo di Eusebio Di Francesco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
