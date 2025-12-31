Alla ChorusLife Arena due serate fra musica e divertimento | conduce Paolo Bonolis

Alla ChorusLife Arena di Bergamo, il 8 e 11 febbraio 2026, si terranno due serate dedicate alla musica e al divertimento, condotte da Paolo Bonolis. L’evento, che richiama il famoso show Taratata, vedrà la partecipazione di numerosi artisti di spicco, offrendo esibizioni live di qualità e momenti di interazione tra pubblico e interpreti. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica e spettacolo nella cornice della ChorusLife Arena.

Taratata, lo show che ha fatto la storia della musica dal vivo in televisione, torna protagonista con due imperdibili serate evento live che vedranno alternarsi sul palco tantissimi grandi artisti, con esibizioni straordinarie e interazioni mai viste: domenica 8 e mercoledì 11 febbraio 2026 alle 20 alla ChorusLife Arena di Bergamo. Nato come spazio d'incontro autentico tra artisti e pubblico, Taratata mette al centro la musica senza artifici: una scenografia che si sviluppa intorno a un eccezionale palco al centro valorizzando le performance, i duetti inediti e il dialogo che si crea magicamente tra generazioni e generi diversi.

