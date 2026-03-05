St Patrick on the Cusio | week end di festa e musica a Briga Novarese

A Briga Novarese si svolgeranno il 7 e 8 marzo due giornate di festa e musica in occasione di San Patrizio. L'evento è organizzato per celebrare la ricorrenza con attività e intrattenimento nel centro del paese. La manifestazione coinvolge la comunità locale e prevede spettacoli e momenti di aggregazione. La strada principale sarà animata da artisti e musicisti durante tutto il fine settimana.

Sabato 7 e domenica 8 marzo a Briga Novarese è in programma una due giorni di festa dedicata a San Patrizio. L'appuntamento è con "St. Patrick on the Cusio", due giornate dedicate alla cultura dell'Irlanda e alla sua musica, organizzate da Claddagh Fest, Pro Loco e Bar In. Una due giorni di concerti di musica irlandese e danze, birra irlandese e artigianale, stand food con prodotti tipici a cura della Pro Loco e stand di artigianato.