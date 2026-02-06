Milano-Cortina Laura Pausini canta l' Inno di Mameli | e il Tricolore

Questa sera a San Siro, Laura Pausini ha preso il microfono e ha aperto l’esecuzione dell’Inno di Mameli. L’artista ha cantato davanti a migliaia di persone, dando il via ufficiale alla cerimonia con il Tricolore in bella vista. La scena è stata semplice, ma carica di emozione, con il pubblico che ha ascoltato in silenzio e con rispetto.

È il momento atteso dell'Inno Nazionale: Laura Pausini ha aperto l'esecuzione, dando avvio al canto dell' Inno nello stadio San Siro. Elegantissima in abito lungo nero con spalle scollate e impreziosito da strass argento, di fronte ad un pubblico di 80mila spettatori tutti in piedi, l'artista di Solarolo ha fatto risuonare la voce contemporaneamente nelle due città ospitanti, costruendo un unico momento condiviso tra Milano e Cortina. E nel frattempo il Tricolore è stato innalzato alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire, il celbre attore Pierfrancesco Favino ha recitato l'Infinito di Giacomo Leopardi.

