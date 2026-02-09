Olimpiadi 2026 Morgan demolisce l’inno di Mameli di Laura Pausini | Sembrava una cosa Disney

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina ha lasciato il segno. Morgan ha criticato duramente l’inno di Mameli cantato da Laura Pausini, dicendo che sembrava una cosa Disney. La sua presa di posizione ha attirato molte reazioni, mentre ancora si parla di quell’evento allo stadio di San Siro.

La cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, andata in scena il 6 febbraio scorso allo stadio di San Siro, continua a far discutere. Al centro delle polemiche, oltre alle gaffe del telecronista Paolo Petrecca e alla presunta censura dell'esibizione di Ghali c'è anche l'interpretazione dell' inno nazionale da parte di Laura Pausini, che ha letteralmente diviso il pubblico italiano tra applausi ed aspre critiche. A dare voce alla sua opinione, senza mezzi termini, è stato Morgan. Il cantautore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video di quasi quattro minuti in cui analizza dettagliatamente l'esecuzione del Canto degli Italiani.

