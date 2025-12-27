Una storia che scalda il cuore | anziana al freddo e senza riscaldamento ‘salvata’ dai carabinieri
Cesena, 27 dicembre 2025 – Nel Natale in riviera spicca la storia di una donna anziana in serie difficoltà, aiutata dai carabinieri. È accaduto la mattina del 25 dicembre, quando un uomo residente in un Comune fuori provincia, ha chiamato la Centrale Operativa della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico, preoccupato per lo stato di salute dell’anziana madre che, dalla sera precedente ed a causa del maltempo, si trovava in casa al freddo, senza riscaldamento e acqua calda. L’intervento dei carabinieri. Ascoltata la richiesta e appresa l’impossibilità del figlio di raggiungere la madre, l’operatore della centrale ha inviato immediatamente sul posto una gazzella dell’Aliquota Radiomobile, i cui uomini, raggiunta l’abitazione della donna, l’hanno trovata al freddo ed in compagnia di una badante straniera con poca padronanza della lingua italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Anziana rischia di passare il Natale al freddo, la chiamata disperata del figlio al 112: riattivato il riscaldamento dai carabinieri
Leggi anche: Smarrita, resta al freddo, senza benzina e con il cellulare scarico: salvata dai vigili del fuoco
Melfi: alla recita dei bambini ospiti d'onore gli anziani della casa di riposo per un incontro tra generazioni che scalda il cuore. I dettagli.
Una storia che scalda il cuore: anziana al freddo e senza riscaldamento, ‘salvata’ dai carabinieri - Il figlio che abita lontano dalla madre ha chiamato i militari che hanno riattivato il contatore ... ilrestodelcarlino.it
La storia dell’anziana truffata per 19mila euro da un finto carabiniere, poi spacciatosi pure per avvocato - Lo scorso settembre aveva chiamato una donna di 70 anni di Toscolano Maderno (Brescia), spiegandole che il figlio aveva avuto un incidente stradale in cui era stata coinvolta un’altra persona. blitzquotidiano.it
Una storia che scalda il cuore e ci ricorda il potere di un piccolo gesto come il microchip: dopo sei anni di separazione, Bella, una splendida pastore tedesco, è finalmente tornata dalla sua famiglia in Florida. Tutto è iniziato nel 2018, quando Lisa e Jason Ni - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.