Una storia che scalda il cuore | anziana al freddo e senza riscaldamento ‘salvata’ dai carabinieri

Cesena, 27 dicembre 2025 – Nel Natale in riviera spicca la storia di una donna anziana in serie difficoltà, aiutata dai carabinieri. È accaduto la mattina del 25 dicembre, quando un uomo residente in un Comune fuori provincia, ha chiamato la Centrale Operativa della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico, preoccupato per lo stato di salute dell’anziana madre che, dalla sera precedente ed a causa del maltempo, si trovava in casa al freddo, senza riscaldamento e acqua calda. L’intervento dei carabinieri. Ascoltata la richiesta e appresa l’impossibilità del figlio di raggiungere la madre, l’operatore della centrale ha inviato immediatamente sul posto una gazzella dell’Aliquota Radiomobile, i cui uomini, raggiunta l’abitazione della donna, l’hanno trovata al freddo ed in compagnia di una badante straniera con poca padronanza della lingua italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

