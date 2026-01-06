Un dono floreale dai volontari Avo ai degenti dell’Hospice

Il 24 dicembre, a Savignano sul Rubicone, i volontari dell’Avo hanno consegnato ai degenti dell’Hospice un semplice dono floreale in occasione delle festività natalizie. Un gesto di vicinanza e attenzione che mira a portare un momento di conforto e calore alle persone assistite, sottolineando l’importanza del rispetto e dell’accompagnamento in un periodo speciale dell’anno.

A Savignano sul Rubicone la vigilia di Natale l'Avo ha consegnato ai degenti dell'Hospice un piccolo dono floreale in occasione delle feste natalizie. L'Associazione Volontari Ospedalieri opera in hospice a Savignano sul Rubicone da più di dieci anni e attualmente sono una dozzina i volontari. Il loro servizio si svolge dal lunedi al venerdì dalle 17 alle 19 circa anche se l'orario varia a seconda dei bisogni dei pazienti e consiste in "ascolto, compagnia, vicinanza" alle persone ricoverate. L'Avo di Savignano sul Rubicone fa riferimento ad Avo Cesena che racchiude anche Avo Cesenatico, Avo Cervia e Avo Sarsina.

