Ausl Romagna 24 posti per operatori volontari del servizio civile | come candidarsi

Ausl Romagna ha aperto le candidature per ventiquattro posti di operatori volontari del servizio civile universale, destinati al dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze patologiche e all’Ufficio relazioni con il Pubblico. I volontari verranno inseriti in due progetti specifici e possono presentare domanda secondo le modalità indicate. La selezione si rivolge a chi desidera partecipare all’attività di assistenza e supporto nel settore sanitario e sociale.

Si tratta di un’esperienza altamente formativa, di crescita umana e professionale, aperta ai giovani tra i 18 e i 28 anni chiamati a impegnarsi in favore della propria comunità Ausl Romagna mette a disposizione ventiquattro posti per operatori volontari del servizio civile universale al dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze patologiche e all’Ufficio relazioni con il Pubblico, inserendoli in due progetti. Il primo è “Bellezza fragile” (al quale partecipano trasversalmente tutti i servizi del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche sede di progetto), che si propone di affrontare i temi della salute mentale e delle dipendenze... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Servizio Civile: 66mila posti, quanto si guadagna e come candidarsi entro l’8 aprileOpportunità per giovani tra 18 e 28 anni in Italia e all’estero: durata dei progetti, requisiti, assegno mensile da oltre 500 euro e istruzioni per...

Servizio Civile Universale, Abodi: “Aperto nuovo bando volontari per 65.964 posti”Home > Politica > Servizio Civile Universale, Abodi: “Aperto nuovo bando volontari per 65.

Discussioni sull' argomento 24 posti per operatori volontari del Servizio Civile Universale in Ausl Romagna; Bando per la selezione di operatori volontari di Servizio Civile Universale: domande entro 8 aprile 2026

