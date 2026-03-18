Il Museo Albert Kahn a Boulogne-Billancourt conserva un patrimonio visivo composto da 72.000 fotografie e 183 chilometri di film. Il patrimonio deriva dal progetto The Archives of the Planet, promosso da un banchiere filantropo francese. Lo spazio espositivo espone queste immagini, che rappresentano un patrimonio unico nel suo genere.

Il Museo Albert Kahn a Boulogne-Billancourt custodisce un patrimonio visivo unico. Questo spazio espositivo ospita le immagini del progetto The Archives of the Planet, avviato dal banchiere filantropo francese. La collezione comprende 72.000 fotografie a colori e oltre 183 chilometri di pellicola cinematografica. Oltre alle sale interne, il complesso include i Giardini del Mondo, creati nel 1893 da Kahn stesso. L’area verde racchiude stili diversi: giardini inglesi, giapponesi, una rosai e un bosco di conifere. Fino agli anni Trenta questo luogo fungeva da punto d’incontro per l’intellighenzia europea prima della crisi finanziaria. Un archivio planetario senza precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 72.000 foto e 183 km di film: il sogno di Kahn

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