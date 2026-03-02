Cinà risveglio da sogno | il palermitano trionfa in India e ritocca il best ranking ora è numero 183 del mondo

Federico Cinà, giovane tennista palermitano di 18 anni, ha ottenuto oggi un importante risultato in India. Il suo ranking mondiale è salito fino alla posizione 183, migliorando di 40 posti rispetto alla settimana precedente. Questo successo rappresenta il suo miglior posizionamento di sempre e si è concretizzato dopo aver vinto una partita importante nel circuito internazionale.

Per Federico Cinà quello di oggi è stato un risveglio dolcissimo. Il talento palermitano, appena 18enne, oggi si ritrova numero 183 del mondo: è il suo miglior ranking di sempre, con un balzo in avanti di ben 40 posizioni rispetto alla scorsa settimana.Il salto in classifica arriva grazie al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Lorenzo Musetti riceve un aiuto da Baez: numero 5 del mondo salvo, ora gli Australian OpenLorenzo Musetti si presenterà agli Australian Open da numero 5 del mondo: il toscano ha difeso il proprio piazzamento nella top-5 in vista del primo... La Cina progetta il più grande sistema idroelettrico al mondo: paura di “inondazioni” in Bangladesh e IndiaLa Cina vuole costruire un colossale sistema idroelettrico da 168 miliardi di dollari, destinato a diventare il più forte al mondo.