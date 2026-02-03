Professore di 56 anni abusa di una studentessa di 15 anni arrestato | incastrato dalle chat e dai filmati

Un professore di 56 anni è finito ai domiciliari a Bergamo, accusato di aver abusato di una studentessa di 15 anni. Le indagini hanno portato all’arresto dopo aver scoperto chat e filmati che dimostrano quanto accaduto. La ragazza, che frequentava la scuola del docente, aveva confidato agli amici e poi ai carabinieri, innescando l’intervento delle forze dell’ordine. Ora il professore dovrà rispondere di quanto accaduto davanti a un giudice.

