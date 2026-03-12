Bmw | oltre 40 nuovi modelli e aggiornamenti entro il 2027

La casa automobilistica ha annunciato che entro il 2027 lancerà più di 40 nuovi modelli e aggiornamenti di veicoli esistenti. Nel 2025, l’azienda ha registrato un utile netto di 7,45 miliardi di euro, con una diminuzione del 3%, e ha mantenuto le consegne a 2,46 milioni di automobili e 202.000 moto. Nonostante il risultato difficile, la società ha gestito bene il bilancio dell’anno.

Gran parte delle innovazioni per il gruppo Bmw in arrivo nel 2026 ruota intorno all'introduzione della Neue Klasse: un'architettura che porterà al lancio di oltre quaranta nuovi modelli e aggiornamenti su scala globale entro la fine del 2027. Dal lato finanziario, nel 2025 i conti sono rimasti in ordine in una situazione globale difficile. L'utile netto è calato del 3% rispetto al 2024, registrando 7,45 miliardi di euro. Sono state consegnate nel mondo 2.463.681 unità di automobili e 202.563 di motoveicoli, sostanzialmente in linea con l'anno precedente. È quanto emerge dal bilancio dell'attività del 2025, diffuso il 12 marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bmw: oltre 40 nuovi modelli e aggiornamenti entro il 2027