Nuova BMW M4 GT3 2027 | con livrea storica e nuovo look

La nuova BMW M4 GT3 2027 presenta un design che unisce l’eredità storica della livrea Jägermeister con il linguaggio estetico della Neue Klasse. Questa reinterpretazione conserva gli elementi iconici della livrea classica, integrandoli con un look moderno e raffinato, in linea con l’evoluzione stilistica di BMW. Un’omaggio al passato e un passo avanti nel design, offrendo un’immagine distintiva e riconoscibile nel mondo delle corse.

Ecco come potrebbe “essere” una BMW M4 GT3 con livrea storica Jägermeister, ma reinterpretata su base Neue Klasse — considerando sia il nuovo linguaggio di design BMW sia l’eredità visiva delle livree Jägermeister classiche Livrea Jägermeister: storia e stile iconico. La livrea Jägermeister è uno dei design più iconici nel motorsport europeo: tipicamente un arancione brillante con il grande logo del cervo e accenti contrastanti, resa famosa da vetture da corsa negli anni ’70–’80 sponsorizzate dal marchio nei campionati DRMDTM e su modelli come BMW 320 Group 5 o M1. Su una vettura da corsa moderna – come una BMW M4 GT3 – un omaggio Jägermeister sarebbe quindi caratterizzato da: Colore principale arancione vivo che copre gran parte della carrozzeria. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova BMW M4 GT3 2027: con livrea storica e nuovo look Leggi anche: BMW M4 Competition xDrive: più potenza e più divertimento con la trazione integrale Leggi anche: L’avventura di Valentino Rossi nel WEC è già finita: BMW lo taglia anche dal programma GT3 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La BMW M4 GT3 EVO di Fortnite e Rocket League è ora esposta al pubblico; WEC | Tutti i numeri e le curiosità di un bel 2025 per BMW tra GT e LMDh; Dal brevetto alla strada: BMW difende il cambio manuale sulle sue sportive; Nuova BMW M3 elettrica, un render se la immagina così. La BMW M4 GT3 EVO di Fortnite e Rocket League è ora esposta al pubblico - La BMW M4 GT3 EVO in livrea Bleach ispirata ai videogiochi Fortnite e Rocket League è ora esposta al pubblico al BMW Welt ... msn.com

Nuova Bmw M4 GT3 EVO - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 7 foto Nuova Bmw M4 GT3 EVO - ansa.it

WEC | Tutti i numeri e le curiosità di un bel 2025 per BMW tra GT e LMDh - Al termine della stagione, la Casa bavarese ha ripercorso le gesta delle M Hybrid V8 tra WEC ed IMSA, e le belle soddisfazioni collezionate con le M4 GT3 e GT4 in versione EVO. it.motorsport.com

Nuova livrea in arrivo per i treni di Italo Leggi la notizia completa qui: https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17446 Italo Treno - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.