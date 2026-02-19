Banche dati compromesse | 3 miliardi di identità digitali esposte online anche dati del 2015 a rischio

Un grande archivio di dati, scoperto online senza protezioni, ha esposto circa tre miliardi di identità digitali. La fuga riguarda indirizzi email, password e numeri di previdenza sociale, con alcuni dati risalenti al 2015. La diffusione di queste informazioni mette a rischio milioni di utenti, che potrebbero essere vittime di frodi o furti d’identità. La scoperta ha allarmato gli esperti di sicurezza, che sottolineano come l’archivio sia accessibile a chiunque. La questione rimane aperta, mentre si cercano soluzioni rapide.

Un archivio di dati colossale espone miliardi di identità digitali. Un vasto archivio di dati contenente circa tre miliardi di indirizzi email e password, oltre a 2,7 miliardi di record con numeri di previdenza sociale, è stato scoperto online senza adeguate protezioni. La scoperta, avvenuta in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza dei dati personali, rivela come informazioni compromesse anche di oltre un decennio possano rappresentare una minaccia persistente per milioni di individui in tutto il mondo. La portata della violazione e la stratificazione temporale dei dati. L'analisi iniziale condotta da esperti di sicurezza informatica ha evidenziato una significativa presenza di duplicati, accumulati nel corso di anni di violazioni.