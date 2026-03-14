26 milioni di CU | l’Inps sblocca i dati 2025

Alle 04:44 di sabato 14 marzo 2026, l’INPS ha reso disponibile la Certificazione Unica relativa ai redditi del 2025. L’ente ha sbloccato i dati e li ha resi accessibili online, consentendo a circa 26 milioni di lavoratori di consultare le proprie certificazioni. La disponibilità riguarda tutti coloro che devono presentare la dichiarazione dei redditi o richiedere eventuali bonus collegati ai propri redditi.

È il sabato 14 marzo 2026, ore 04:44, e l’INPS rende disponibile la Certificazione Unica per i redditi del 2025. Il servizio è già attivo con oltre 26 milioni di documenti elaborati all’apertura. Il documento fiscale cruciale per le dichiarazioni dei redditi si può scaricare online, tramite app o richiedendolo ai patronati. L’Istituto conferma un approccio multicanale per garantire l’accesso a tutti i cittadini senza barriere digitali. L’impatto immediato sui servizi fiscali. La cifra di 26.723.939 certificazioni elaborate segnala un lancio massiccio che tocca quasi ogni nucleo familiare italiano. Questo volume iniziale dimostra come l’Istituto abbia preparato in anticipo l’infrastruttura necessaria per gestire la domanda di massa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 26 milioni di CU: l’Inps sblocca i dati 2025 Articoli correlati Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Lautaro sblocca Atalanta Inter! Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Simeone sblocca Verona TorinoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Una selezione di notizie su 26 milioni di CU l'Inps sblocca i dati... Temi più discussi: CU INPS 2026 disponibile online: chi la riceve?; La AI è un rischio ma il lavoro non scomparirà se c’è formazione costante. Vi spiego come. Parla Gabriele Fava, presidente Inps; Congedo parentale: limite esteso ai 14 anni del figlio; Importi assegno unico 2026 e maggiorazioni. CU INPS 2026 disponibile online: chi la riceve?La Certificazione Unica 2026 INPS è disponibile online. Chi la riceve o come si ottiene - Certificazione Unica / Pubblico, INPS ... msn.com L'INPS rilascia la Certificazione Unica 2026: elaborate quasi 27mila CU(Teleborsa) - L'INPS annuncia il rilascio della Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025. Il numero di CU elaborate all’apertura del servizio - fa sapere l'Istituto - è s ... teleborsa.it INPS pubblica la Certificazione Unica 2026 - facebook.com facebook Fa la comparsa nel film «Ferrari» per 300 euro, l’Inps gliene chiede indietro 34mila: la beffa del pensionato a Modena x.com