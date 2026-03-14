Città della legalità a Napoli la Polizia penitenziaria incontra i cittadini

A Napoli, la Polizia penitenziaria ha organizzato un incontro con i cittadini per discutere delle proprie attività. Oltre trentamila operatori, tra uomini e donne, sono impiegati in operazioni di contrasto alla droga, interventi anticrimine, arresti e sequestri. La giornata mira a rafforzare il rapporto tra le forze dell’ordine e la comunità locale, favorendo un dialogo diretto e trasparente.

Tempo di lettura: 2 minuti Poco più di trentamila uomini, oltre 6mila donne. Sono impiegati in operazioni antidroga, anticrimine ma anche in arresti, sequestri. E’ la Polizia penitenziaria che da oggi al 18 marzo, nell’ambito delle celebrazioni per il 209° Annuale della fondazione del Corpo, incontra i cittadini alla Città della legalità allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. Undici stand, dimostrazioni, esibizioni e attività interattive: la città offrirà ai visitatori un’esperienza diretta e coinvolgente delle molteplici attività svolte quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia penitenziaria. I dati relativi al 2025 parlano chiaro: 171 operazioni antidroga; 182 operazioni anticrimine organizzato; 49 misure cautelari e arresti; 213 sequestri; 2. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Città della legalità a Napoli, la Polizia penitenziaria incontra i cittadini Articoli correlati Giornata della legalità, la polizia incontra i cittadini in piazza StesicoroCon i più giovani, i poliziotti hanno affrontato il tema del rispetto delle regole e degli altri, esortandoli, in particolare, in vista del... Leggi anche: Legalità e sicurezza digitale: la polizia di Stati incontra gli studenti del Ferraioli di Napoli Approfondimenti e contenuti su Città della Temi più discussi: 209° Annuale: a Napoli apre la Città della Legalità; Primavera della Legalità: al via la rassegna culturale; A Napoli la Città della Legalità: stand, dimostrazioni e sport per celebrare i 209 anni della Penitenziaria; La Città di Chivasso al convegno regionale Un Piemonte libero dalle mafie. A Napoli la Città della Legalità: stand, dimostrazioni e sport per celebrare i 209 anni della PenitenziariaIn occasione del 209esimo anniversario di fondazione del Corpo di polizia penitenziaria, Piazza del Plebiscito, a Napoli, ospiterà la Città della Legalità, un percorso immersivo articolato in undici ... giustizianews24.it L’auto scorta di Falcone. In città la teca-simbolo della strage di CapaciLa cerimonia il 18 marzo con l’esposizione della Quarto Savona 15. A dialogare con 400 studenti Tina Montinaro, vedova di un poliziotto del magistrato. msn.com Sono bastati pochi mesi alla Città del Cioccolato per conquistare il pubblico: i motivi del successo del più grande polo mondiale dedicato alla scoperta della filiera del cacao - facebook.com facebook