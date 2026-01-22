Nel 2025 eolico e solare superano per la prima volta i combustibili fossili nella produzione elettrica dell’Ue

Nel 2025, per la prima volta, l’energia eolica e solare hanno superato i combustibili fossili nella produzione elettrica dell’Unione Europea. Con una quota del 30% rispetto al 29%, queste fonti rinnovabili si affermano come principali produttori di energia, segnando un importante passo verso una maggiore sostenibilità e un progressivo abbandono delle fonti fossili nella produzione di elettricità.

C’è una prima volta anche per eolico e solare. Nel 2025 hanno prodotto più elettricità dei combustibili fossili nell’Unione europea, con una quota del 30% contro il 29%. È ciò che si legge nell’European Electricity Review di Ember, l’analisi annuale del think tank Ember. «Questo storico sorpasso dimostra la rapidità con cui l’Ue sta avanzando verso un sistema elettrico alimentato da sole e vento», afferma l’autrice Beatrice Petrovich. «In un contesto in cui la dipendenza dai fossili alimenta l’instabilità geopolitica – prosegue -, l’urgenza della transizione verso l’energia pulita è più evidente che mai».🔗 Leggi su Open.online

DATI TERNA 2025 Nel 2025 fabbisogno elettrico a 311,3 TWh; Record della produzione fotovoltaica: 44,3 TWh (+25,1% rispetto al 2024); 57,1 GW di capacità installata tra solare ed eolico. #rinnovabili via @TernaSpA x.com