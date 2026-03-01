rebeya e il lip gloss per labbra effetto wet da provare adesso

Rebeya, il marchio di bellezza di Bélen Rodriguez, ha lanciato un nuovo lip gloss effetto wet. Il prodotto, tra i più apprezzati del brand, promette una lucentezza intensa e un aspetto fresco alle labbra. È disponibile da subito e ha già attirato l’attenzione di molti appassionati di make-up. Il gloss si distingue per la sua formulazione e il finish brillante.

Tra i prodotti più amati c'è appunto Bebe Libre, il balsamo labbra che sarà veicolato insieme al numero 12 di Vanity Fair in edicola dall'11 Marzo. È un lip gloss che regala labbra effetto wet e per questo è l'alleato indispensabile per chi desidera labbra luminose e valorizzate senza eccessi di colore. La sua forza è nella formula Water-Free arricchita con un mix di oli ad alta viscosità dalle proprietà filmogene, in grado di avvolgere le labbra in un velo vellutato e protettivo, senza appesantire. Il risultato è una texture leggera e confortevole che si fonde perfettamente con le labbra, garantendo idratazione e... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

