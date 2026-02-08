Spacciava fuori da bar e ristoranti | ragazzo arrestato con 20 dosi di cocaina

La Polizia Locale ha arrestato un giovane di 25 anni in via XXV Aprile, a Rovato. Era fuori da un bar con 20 dosi di cocaina, pronto a spacciare. Gli agenti lo hanno fermato e sequestrato la droga. Ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale in via XXV Aprile a Rovato, strada nota per la presenza di bar, ristoranti e locali notturni. Il ragazzo, cittadino albanese residente a Palazzolo, è stato notato a bordo di un’auto sospetta parcheggiata in zona. Alla vista della.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Rovato Bar Ristoranti Caivano, fuga contromano con 59 dosi di cocaina: arrestato dopo 20 km Inseguimento a Caivano, un 28enne ha tentato di scappare contromano sulla Circonvallazione esterna con 59 dosi di cocaina in auto. Zone rosse: arrestato uno spacciatore trovato con 34 dosi tra cocaina ed eroina. Arrestato Nella giornata di ieri, i carabinieri di Parma Centro, insieme alle forze di Sorbolo Mezzani, Collecchio e Sala Baganza, hanno tratto in arresto un uomo di 29 anni per detenzione di sostanze stupefacenti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rovato Bar Ristoranti Argomenti discussi: Serrande abbassate dopo molteplici interventi di polizia; Rissa fuori dal locale in centro. Si cercano almeno 4 persone; Spaccio, violenza e presenza di soggetti poco raccomandabili: chiuso un bar a Cerreto Guidi; Litiga fuori dal bar, ai poliziotti: Venite a vedere cosa vi faccio. Spacciava fuori da bar e ristoranti: ragazzo arrestato con 20 dosi di cocainaUn giovane di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale in via XXV Aprile a Rovato, strada nota per la presenza di bar, ristoranti e locali notturni. Il ragazzo, cittadino albanese residente a Pa ... bresciatoday.it Spaccio e presenza di pregiudicati: sospesa la licenzaOggi 4 febbraio la Polizia di Stato su disposizione del questore ha notificato al proprietario cinese di un bar di via Rovigo a Padova il provvedimento di chiusura per 30 giorni dell'attività commerci ... padovaoggi.it È stato arrestato in flagranza di reato a Foligno, mentre spacciava cocaina nel parcheggio di un esercizio commerciale. Si tratta di un 25enne albanese che è stato sorpreso da un carabiniere fuori servizio, mentre passava degli involucri a un soggetto italiano facebook Le scritte su quei muri non rispettano il senso la rabbia che hai dentro SIMONE SPACCIA Fuori ora fabriziomoro.lnk.to/simonespaccia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.