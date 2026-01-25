Incidente a Velletri auto contro un albero Cinque i feriti tutti tra i 18 e i 22 anni

Nella notte a Velletri, vicino Roma, un incidente ha coinvolto un'auto con cinque giovani a bordo, tra i 18 e i 22 anni. La vettura è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai feriti. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente nella notte a Velletri, vicino Roma. Un'auto con a bordo cinque ragazzi è uscita fuori strada schiantandosi contro un albero. Sul posto carabinieri 118 e vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere. Nel violento impatto sono rimasti feriti i 5 giovani che si trovavano.🔗 Leggi su Romatoday.it

Roma, auto finisce contro un albero a Velletri: feriti quattro ragazzi tra i 18 e i 22 anni, due sono gravissimeNella notte a Velletri, un'auto ha sbandato e si è schiantata contro un albero in via Appiasud.

Auto contro un albero sull’Appia, 5 giovani estratti dalle lamiere: hanno fra 18 e 22 anni, due gravissimeNella notte sull’Appia, un incidente ha coinvolto un’auto che si è schiantata contro un albero, causando gravi ferite a cinque giovani tra i 18 e i 22 anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Incidente a Velletri: carambola tra automobilisti, feriti due agenti della polizia locale; Velletri, incidente stradale con auto cappottata su via del Cigliolo: Vigili del Fuoco e Polizia Locale sul posto; Incidente a Velletri, scontro tra auto: coinvolta una vettura della polizia, feriti due agenti; Incidente a Velletri, scontro tra auto: coinvolta una vettura della polizia, feriti due agenti.

Incidente a Velletri, auto finisce contro un albero: feriti quattro giovani tra i 18 e i 22 anni, gravissime due ragazzeIncidente nella notte a Velletri. Una Fiat 500 , dopo una terribile sbandata è finita contro un grosso albero, in via Appiasud. Nel ... msn.com

Auto contro un albero. Cinque i feriti, tutti tra i 18 e i 22 anniUn'auto che sbanda, colpisce vari pali della segnaletica, poi si schianta contro un albero. È accaduto sulla via Appia a Velletri, in provincia di Roma. Nel violento impatto sono rimasti feriti i 5 ... rainews.it

Auguri di pronta guarigione ai due operatori della Polizia Locale coinvolti. Due agenti feriti e tre auto danneggiate, con la pattuglia distrutta nella parte anteriore. Parlano da sole le immagini scattate a Velletri, dove venerdì mattina è avvenuto un incidente strad - facebook.com facebook

Incidente a Velletri: carambola tra automobilisti, feriti due agenti della polizia locale ift.tt/YT4NlfO x.com