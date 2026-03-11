Centri estivi più posti e sostegni Il piano per bambini e famiglie

Anche quest’anno, le famiglie riminesi si preparano all’arrivo dell’estate con l’obiettivo di trovare più posti nei centri estivi e maggiori sostegni economici. Con la fine delle scuole, si apre il dilemma di gestire i mesi di vacanza tra lavoro, necessità di servizi e disponibilità di strutture per i bambini. Le amministrazioni stanno predisponendo interventi per rispondere alle esigenze delle famiglie.

L'estate è ancora lontana, ma per molte famiglie riminesi il conto alla rovescia è già iniziato. Quando le scuole chiudono, infatti, si apre ogni anno la stessa domanda: come organizzare i mesi estivi tra lavoro, figli e servizi che spesso non bastano. Da qui parte il nuovo piano dei centri estivi 2026, approvato dalla Giunta comunale, che mette sul tavolo oltre 1,6 milioni di euro per rafforzare l'offerta educativa e sostenere le situazioni di maggiore fragilità. Il piano punta ad ampliare i servizi proprio dove oggi la domanda è più forte. In particolare per la fascia 0-3 anni, tradizionalmente la più scoperta nei mesi estivi.

