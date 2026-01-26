10 giorni in meno di vacanze estive per incentivare il turismo fuori stagione | aule forno ma più possibilità di viaggiare I pro e i contro

L’estate italiana si concentra principalmente in un breve periodo, limitando le opportunità di turismo fuori stagione. Ridurre di circa dieci giorni le vacanze scolastiche potrebbe favorire un più ampio accesso ai viaggi, distribuendo meglio i flussi turistici e alleggerendo le località più affollate. Questa modifica presenta vantaggi e svantaggi, influenzando sia le destinazioni tradizionali sia le modalità di viaggio, con possibili riflessi sul settore turistico e sulle abitudini delle famiglie.

In Italia le vacanze scolastiche sono concentrate quasi esclusivamente durante l'estate. Questo assetto favorisce una distribuzione molto specifica dei flussi turistici: chi ne beneficia di più sono le località balneari, le strutture ricettive stagionali come campeggi e villaggi turistici, le destinazioni tradizionali del Sud e delle isole, oltre naturalmente al turismo familiare, che si muove in coincidenza con la chiusura delle scuole.

