Ztl stadio prima prova Vouk difende la scelta | Meno caos nel quartiere

Nella prima prova della Ztl allo stadio, Vouk ha difeso la decisione affermando che l’obiettivo era ridurre il caos nel quartiere. Durante l’evento, l’afflusso e il deflusso di veicoli sono stati gestiti in modo ordinato, come confermato dai parcheggi scambiatori vicini, che si sono riempiti completamente nel corso della giornata. La prova si è conclusa senza particolari intoppi.

L’afflusso e il deflusso dal quartiere e dalle altre arterie della città hanno funzionato in maniera ordinata, come testimoniano i parcheggi scambiatori limitrofi che erano completamente occupati durante la giornata della partita. Inoltre, il problema della sosta selvaggia, che in passato creava disagi ridondanti ai residenti, appare significativamente ridotto: solo 23 le multe elevate dagli ausiliari del traffico presenti nel quartiere. Lo afferma il vicecapogruppo di Pisa al centro in consiglio comunale, Lorenzo Vouk, commentando la prima sperimentazione della Ztl allo stadio in occasione del match di domenica contro il Cagliari. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ztl stadio, prima prova . Vouk difende la scelta: "Meno caos nel quartiere" Articoli correlati Mourinho espulso nel caos Benfica-Real Madrid: prima difende Vinicius, poi viene cacciatouna serata di champions league ha visto fronteggiarsi benfica e real madrid in un incontro carico di tensione e momenti clamorosi. Benfica Real Madrid, Mourinho espulso nel caos: prima difende Vinicius, poi viene cacciato! L’essenza dello Special OneFiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui. Altri aggiornamenti su Ztl stadio Discussioni sull' argomento Ztl stadio, prima prova . Vouk difende la scelta: Meno caos nel quartiere; Ztl a Porta a Lucca: telecamere attive due ore prima del fischio d'inizio di Pisa-Cagliari. Ztl stadio, prima prova . Vouk difende la scelta: Meno caos nel quartiereL’afflusso e il deflusso dal quartiere e dalle altre arterie della città hanno funzionato in maniera ordinata, come testimoniano i parcheggi scambiatori limitrofi che erano completamente occupati dura ... lanazione.it Prima Ztl allo stadio: tante moto Pullman come scatole di sardinePullman pieni come scatole di sardine, un vero e proprio fiume di moto, controlli senza particolari problemi ai varchi di accesso. È la fotografia del debutto della Ztl dello stadio, inaugurata per la ... ecodibergamo.it >>>ZTL Stadio, domenica 15 marzo telecamere attive dalle ore 13.00 - facebook.com facebook Da domenica Ztl allo stadio di Pisa quando ci sono le partite. Provvedimento per contrastare sosta selvaggia #ANSAmotori #ANSA x.com