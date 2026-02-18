Mourinho espulso nel caos Benfica-Real Madrid | prima difende Vinicius poi viene cacciato
Josè Mourinho è stato espulso durante la partita tra Benfica e Real Madrid, dopo aver prima difeso Vinicius e poi aver reagito in modo forte. La serata di Champions League è stata segnata da episodi accesi e scontri tra i tifosi, creando un’atmosfera tumultuosa. Il tecnico portoghese ha lasciato il campo visibilmente arrabbiato, mentre le polemiche divampavano tra i supporter delle due squadre.
una serata di champions league ha visto fronteggiarsi benfica e real madrid in un incontro carico di tensione e momenti clamorosi. l’andamento della gara ha alternato azioni decisive, episodi controversi e una decisione disciplinare che ha inciso sull’esito finale, segnando una notte da ricordare per i protagonisti coinvolti e per la gestione degli episodi di campo. la palla gol decisiva è stata firmata da vinicius junior, che ha spedito in rete con un tiro a giro. l’esultanza ha coinvolto una coreografia provocatoria davanti alla curva avversaria, e ha portato la prima ammonizione dell’incontro al numero 7. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Real Madrid, rottura totale con Vinicius: fischi e lacrime nel tunnel. Arbeloa lo difende nel caos: cos’è successoDopo la partita contro il Levante, il Real Madrid ha vissuto un momento di tensione con Vinicius, tra fischi e emozioni nel tunnel.
Pronostico Benfica-Real Madrid: Mourinho è fuoriL’ottava giornata della fase a gironi della Champions League propone il match tra Benfica e Real Madrid, in programma mercoledì alle 21.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Benfica Real Madrid, Mourinho espulso nel caos: prima difende Vinicius, poi viene cacciato! Cos’è successo nel match di Champions LeagueBenfica Real Madrid, Mourinho espulso nel caos: prima difende Vinicius, poi viene cacciato! Cos’è successo nel match di Champions League È terminata nel peggiore dei modi, tra tensioni e colpi di scen ... calcionews24.com
Giallo razzismo in Benfica-Real: Vinicius accusa Prestianni, gara ferma per 10’. Nel finale espulso MourinhoGiallo razzismo in Benfica-Real, dopo il gol Vinicius dice all'arbitro che Prestianni gli ha rivolto un insulto razzista: partita sospesa per 10 minuti, poi quando riprende Mourinho viene espulso ... sport.virgilio.it
Brutto episodio durante il match di Champions League tra Benfica e Real: dopo il gol, Vinicius interrompe il gioco per un insulto razzista ricevuto da un giocatore del Benfica. Gioco interrotto e protocollo antirazzista, a calmare Vincius ci pensa Mourinho #Co x.com
Il Real Madrid vince di misura l’andata del play-off contro il Benfica Dopo il 4-2 dell’ultima giornata di League Phase con lo storico gol di Trubin, questa volta sono i Blancos a portare a casa un successo importantissimo per il prosieguo della stagione. Decid facebook