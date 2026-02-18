Mourinho espulso nel caos Benfica-Real Madrid | prima difende Vinicius poi viene cacciato

Josè Mourinho è stato espulso durante la partita tra Benfica e Real Madrid, dopo aver prima difeso Vinicius e poi aver reagito in modo forte. La serata di Champions League è stata segnata da episodi accesi e scontri tra i tifosi, creando un’atmosfera tumultuosa. Il tecnico portoghese ha lasciato il campo visibilmente arrabbiato, mentre le polemiche divampavano tra i supporter delle due squadre.

una serata di champions league ha visto fronteggiarsi benfica e real madrid in un incontro carico di tensione e momenti clamorosi. l’andamento della gara ha alternato azioni decisive, episodi controversi e una decisione disciplinare che ha inciso sull’esito finale, segnando una notte da ricordare per i protagonisti coinvolti e per la gestione degli episodi di campo. la palla gol decisiva è stata firmata da vinicius junior, che ha spedito in rete con un tiro a giro. l’esultanza ha coinvolto una coreografia provocatoria davanti alla curva avversaria, e ha portato la prima ammonizione dell’incontro al numero 7. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

