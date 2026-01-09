Dal 12 gennaio multe per le infrazioni in uscita delle Ztl di Città Alta Valverde e via Tasso Pignolo

A partire da lunedì 12 gennaio, entrerà in vigore la modalità sanzionatoria delle telecamere di uscita per le Ztl di Città Alta, Valverde e via Tasso/Pignolo a Bergamo. Dopo il periodo di prova, saranno applicate le multe per le infrazioni rilevate in uscita da queste aree, al fine di garantire il rispetto delle zone a traffico limitato e migliorare la gestione del traffico cittadino.

Bergamo. Terminato il mese di prova, da lunedì 12 gennaio sarà attivata la modalità sanzionatoria delle telecamere “in uscita” dalle Ztl di Città Alta, Valverde e via TassoPignolo. “Tali dispositivi svolgono una funzione di controllo automatico delle regole e degli orari di transito eo sosta nelle Ztl, sia dei veicoli di carico-scarico merci autorizzati sia di veicoli non autorizzati al transito”, comunica Palazzo Frizzoni raccomandando “il massimo rispetto delle regole che disciplinano il transito, tra cui in particolare quelle recentemente oggetto di modifica delle regole e degli orari di accesso”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: ZTL di Città Alta, Valverde e Tasso/Pignolo: telecamere attive in uscita dal 12 dicembre, multe dal 12 gennaio Leggi anche: Ztl Città Alta, Valverde, via Tasso e Pignolo: telecamere per monitore anche l’uscita Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Violazioni del GDPR: nel 2025 oltre 300 multe per 1,1 miliardi di euro, ma il 91% del totale si concentra su 3 sole sanzioni; Torna il photo-red; Capodanno, tanti petardi sequestrati e multe nonostante l'ordinanza anti-botti; Nuovo Codice della Strada 2026: cosa cambia dal 1° gennaio? Multe e regole. Dal 12 gennaio multe per le infrazioni in uscita delle Ztl di Città Alta, Valverde e via Tasso/Pignolo - Le telecamere ai varchi si erano accese il 12 dicembre: dopo il primo mese di adattamento si attiva la modalità sanzionatoria ... bergamonews.it

Ztl, dal 12 gennaio scattano le multe in Città Alta, Valverde e Pignolo - Da lunedì 12 gennaio entrano ufficialmente in funzione in modalità sanzionatoria le telecamere «in uscita» dalle Ztl del centro storico d i Città Alta, di Valverde e di via Tasso/Pignolo. ecodibergamo.it

Via alla fase sperimentale, multe ai trasgressori a partire dal 26 gennaio - facebook.com facebook

Carabinieri, Polizia Locale e Spisal in azione l’8 gennaio: multe per 692 euro e accertamenti sui requisiti igienico-sanitari dei venditori ortofrutticoli #Cronaca x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.