Ztl dal 12 gennaio scattano le multe in Città Alta Valverde e Pignolo

A partire dal 12 gennaio, in Città Alta, Valverde e Pignolo, entreranno in funzione telecamere che rilevano le infrazioni nelle Ztl. Le sanzioni saranno applicate per chi supera gli orari consentiti, con una tolleranza di 15 minuti per l’uscita. Si tratta di un aggiornamento importante per chi frequenta queste zone, che mira a garantire il rispetto delle regole di circolazione e a migliorare la gestione del traffico.

