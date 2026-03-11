Durante la settimana della moda a Parigi, Zendaya è apparsa alle sfilate di Louis Vuitton indossando una fede al dito, attirando l'attenzione dei presenti. L'attrice ha partecipato all'evento accompagnata da Tom Holland, con cui si vocifera da tempo di un matrimonio. L'anello visibile sulla mano di Zendaya è stato notato dai fan e dai media presenti all'evento.

L'attrice è arrivata alla settimana della moda per assistere alla sfilata di Louis Vuitton e i fan hanno subito notato l'anello sulla mano della star. La partecipazione di Zendaya alla settimana della moda nella città di Parigi sembra aver confermato le nozze con Tom Holland. L'attrice è infatti arrivati in Francia per assistere all'evento organizzato da Louis Vuitton per presentare la collezione autunno-inverno e i fan hanno subito notato che indossava un anello che sembra proprio una fede nuziale. La 'conferma' compiuta da Zendaya a Parigi La star di Euphoria aveva nascosto la mano in tasca al suo arrivo. Poco dopo, tuttavia, è diventato impossibile mantenere la riservatezza e tutti hanno notato che ha sostituito l'anello di fidanzamento con una creazione di Cartier in oro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zendaya conferma le nozze con Tom Holland indossando la fede alle sfilate di Parigi

Articoli correlati

Leggi anche: Da giorni si rincorrono voci sulle nozze segrete di Zendaya e Tom Holland e forse la conferma è proprio lì, in bella vista sull'anulare della mano sinistra...

Nel 2026 molte star andranno a nozze: da Zendaya con Tom Holland a Taylor Swift con Travis Kelce, ecco i matrimoni eventoDopo un 2025 ricco di celebrazioni, fidanzamenti e storie d’amore tornate sotto i riflettori, Hollywood guarda già al 2026 come all’anno dei...

Zendaya & Tom Holland Are ALREADY Married! Stylist CONFIRMS Secret Wedding

Approfondimenti e contenuti su Tom Holland

Temi più discussi: Zendaya e Tom Holland si sono sposati, la rivelazione dello stylist Law Roach; Zendaya conferma le nozze con Tom Holland indossando la fede alle sfilate di Parigi; Ve lo siete perso: lo stilista di Zendaya rompe il silenzio e conferma le nozze segrete con Tom Holland; Zendaya in abito bianco: il look nasconde un indizio sulle nozze?.

Zendaya è stata fotografata a Parigi vestita di bianco, ma non è l’abito bianco che tutti stiamo aspettando…Da giorni si rincorrono voci sulle nozze segrete di Zendaya e Tom Holland e forse la conferma è proprio lì, in bella vista sull'anulare della mano ... amica.it

Ve lo siete perso: lo stilista di Zendaya rompe il silenzio e conferma le nozze segrete con Tom HollandUn anello d'oro spuntato all'improvviso e una frase che non lascia spazio a dubbi: la coppia più amata di Hollywood ha fatto tutto nel massimo segreto. Ecco la verità emersa sul red carpet ... skuola.net

Alla sua prima apparizione pubblica dopo i rumors sul suo matrimonio con Tom Holland, l'attrice sceglie il bianco e una fede in oro su cui c'è molto da dire. facebook

Zendaya e Tom Holland si sono sposati Le parole dello stylist di lei x.com