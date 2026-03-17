Il presidente ucraino ha dichiarato che l’Ucraina non si limita a chiedere aiuto agli Stati Uniti, sottolineando che il Paese desidera essere visto come una nazione attiva e autonoma. La sua affermazione mira a cambiare la percezione esterna, precisando che l’Ucraina ha una propria volontà e non si limita a fare richieste. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di discussione internazionale sulla situazione del paese.

Vorrei che gli Stati Uniti non percepissero l’Ucraina come un Paese che si limita a chiedere aiuto. Non è così. L’Ucraina sta difendendo i propri interessi e valori. Certo, gli Stati Uniti hanno ragione quando affermano di essere più lontani da questa guerra rispetto all’Europa. È comprensibile. Ma vediamo gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e vediamo cosa – e chi – li minaccia. La guerra non è così lontana come potrebbe sembrare. Dobbiamo agire il più rapidamente possibile e il mondo intero deve svegliarsi. Non è più possibile acquistare armi moderne o estrarre petrolio e gas e sentirsi al sicuro. La sicurezza deriva dal possesso delle tecnologie più avanzate e dal loro costante sviluppo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky: “Ucraina non è un Paese che si limita a chiedere aiuto”

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