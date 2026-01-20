Ucraina Zelensky | Per ora non andrò a Davos preferisco il mio Paese a un forum economico

Volodymyr Zelensky ha annunciato che, a causa dell’attacco russo alla rete elettrica ucraina, al momento non ha intenzione di partecipare al World Economic Forum di Davos. Pur mantenendo la possibilità di un successivo intervento, il presidente preferisce concentrarsi sulla gestione delle emergenze nel proprio Paese, ritenendo prioritario il supporto alle popolazioni colpite piuttosto che la presenza a un forum internazionale.

Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il suo viaggio al World Economic Forum di Davos rimane incerto a seguito dell’attacco russo alla rete elettrica. Il presidente ucraino ha detto ai giornalisti che rimarrà a Kiev per coordinare i servizi competenti al ripristino dell’approvvigionamento energetico, ma che si recherà a Davos se i documenti per un accordo di pace in Ucraina saranno pronti per la firma. “ Preferisco il mio Paese a un forum economico. Ma tutto può cambiare in qualsiasi momento”. “Se sul tavolo ci saranno pacchetti energetici o anche ulteriori decisioni in materia di difesa aerea, viaggerò sicuramente”, ha aggiunto Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Forum di Davos monopolizzato da Trump. Arriva l’inviato speciale di Putin, mentre Zelensky annulla la partecipazioneIl World Economic Forum di Davos, che si tiene nella cittadina svizzera, ha aperto i battenti con la partecipazione di circa 3.

