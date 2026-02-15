Larry, il gatto di Downing Street, festeggia i suoi 15 anni di presenza ufficiale. La sua lunga presenza a Londra ha suscitato interesse tra i cittadini, che amano seguirlo mentre si rilassa sui divani della residenza del primo ministro. La sua presenza ormai è diventata un simbolo di continuità in un periodo di molte tensioni politiche.

In tempi politici turbolenti, la stabilità arriva con quattro zampe, baffi e una predilezione per i pisolini. Il gatto Larry festeggia oggi i suoi 15 anni come ‘Chief Mouser to the Cabinet Office’ del Regno Unito, cioè ‘capo cacciatore di topi all’ufficio di Gabinetto’ al numero 10 di Downing Street, una presenza rassicurante che ha servito sotto 6 primi ministri. ‘Larry the Cat’ è un ex randagio. È stato adottato nel 2011 dall’allora primo ministro David Cameron dal Battersea Dogs and Cats Home e nel corso degli anni ha trasformato l’accoglienza degli ospiti e i pisolini nel suo brand pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Londra, auguri a ‘Larry il gatto’: da 15 anni a Downing Street

Da tempo non ne parliamo, ma Larry, il gatto di Downing Street, resta un simbolo di stabilità e continuità.

