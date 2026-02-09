Caso Epstein nuovo colpo per il premier Starmer | si dimette direttore Comunicazioni Downing Street

Il primo ministro britannico Keir Starmer si trova di nuovo sotto pressione. Questa volta, il suo governo affronta un altro colpo dopo le dimissioni del direttore Comunicazioni di Downing Street. La decisione arriva in un momento di forte scrutinio sulla nomina di Peter Mandelson come ambasciatore negli Stati Uniti, un passo che ha sollevato molte polemiche a causa del suo coinvolgimento nel caso Epstein.

(Adnkronos) – Nuovo duro colpo per il primo ministro britannico, Keir Starmer, il cui governo è nella bufera a causa della controversa nomina di Peter Mandelson – coinvolto nel caso Epstein – ad ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti. Tim Allan, direttore delle comunicazioni di Downing Street, ha annunciato le sue dimissioni, all'indomani del.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Keir Starmer

Il capo di gabinetto di Starmer, Morgan McSweeney, si dimette dopo le polemiche legate al caso Mandelson.

Matthew McSweeney si dimette dalla sua posizione di massimo consigliere politico del Premier britannico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Keir Starmer

Argomenti discussi: Gli Epstein files hanno travolto anche un pezzo grosso dei Laburisti; Caso Epstein, l'ex principe Andrea umiliato anche dalla servitù: cos'è successo a Sandringham; Roma, droga nelle periferie: 8 arresti tra Tor Bella Monaca e Ponte di Nona; Non solo l’ex Principe Andrea, chi sono gli altri reali coinvolti nel caso Epstein.

Caso Epstein, nuovo colpo per il premier Starmer: si dimette direttore Comunicazioni Downing StreetAccetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. (Adnkronos) – Nuovo duro colpo per il primo ministro britannico, Keir Starmer, il cui governo è nella bufera a causa della controversa ... pianetagenoa1893.net

Keir Starmer e il Caso Mandelson: Un Duro Colpo per il Partito LabourIl caso Mandelson rappresenta un momento fondamentale per Keir Starmer e il suo governo, segnando un punto di svolta decisivo nella sua leadership e nelle politiche che intende perseguire. notizie.it

#William e #Kate rompono il silenzio sul caso #Epstein #Gb #EpsteinFiles x.com

William e Kate rompono il silenzio sul caso Epstein facebook