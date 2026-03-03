Il presidente ucraino ha dichiarato che la Russia ha subito una battuta d’arresto durante l’inverno, ma ha anche segnalato nuove preoccupazioni legate alla situazione in Iran. Ha affermato che, sebbene sia giusto colpire obiettivi militari iraniani, questa mossa potrebbe complicare la posizione dell’Ucraina. La sua intervista si concentra su queste dinamiche, senza approfondire le cause o le conseguenze.

KIEV - «Attaccare gli obiettivi militari iraniani penso sia stata una buona decisione. Gli iraniani producono un mucchio di armi per la Russia, specie droni e missili, anche se adesso credo non potranno più farlo e forse saranno i russi ad armarli a loro volta», ci dice Volodymyr Zelensky in quasi 50 minuti di intervista nel suo ufficio. Che conseguenze vede per l’Ucraina?«Potremmo trovarci in difficoltà nel reperire missili e armi per la difesa dei nostri cieli. Gli americani e i loro alleati in Medio Oriente potrebbero averne bisogno per difendersi, per esempio dei missili anti-Patriot. Noi ricorriamo al programma Purl, per acquistare le armi Usa con i fondi europei: magari gli americani ne avranno bisogno, come l’anno scorso». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Intervista a Zelensky: «Putin ha perso l’inverno. Ma ora la guerra in Iran potrebbe metterci in difficoltà, ecco perché»

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “La guerra in Iran potrebbe metterci in difficoltà”

Zelensky: “Putin ha perso l’inverno, ma la crisi in Iran può indebolire la difesa ucraina”Le parole del numero uno ucraino Nell’intervista concessa a Lorenzo Cremonesi a Corriere della Sera, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky...

Una selezione di notizie su Intervista a Zelensky Putin ha perso...

Temi più discussi: Zelensky: 'Putin ha fallito, non ha raggiunto obiettivi di guerra'; Intervista a Zelensky: Lasciare il Donbass aprirebbe la via a Mosca. Putin ha perso l'inverno. L'Ue da sola non basta; L’Onu approva risoluzione su pace in Ucraina, Usa astenuti; Trump telefona a Zelensky, ipotesi di un incontro a tre con Putin.

Intervista a Zelensky: «Putin ha perso l’inverno. Ma ora la guerra in Iran potrebbe metterci in difficoltà, ecco perché»Intervista esclusiva al presidente ucraino: «Giusto attaccare gli obiettivi militari iraniani, ma potremmo trovarci in difficoltà nel reperire missili per la difesa dei nostri cieli, perché americani ... corriere.it

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Non lascerò Donbass a Putin. LIVEIo non lascerò mai il Donbass e i 200 mila ucraini che lo abitano. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in un'intervista al Corriere della sera, sottolineando che Putin ha pers ... tg24.sky.it

In un’intervista esclusiva, rilasciata alla trasmissione Lo Stato delle Cose, il chirurgo dell’ospedale Monaldi di Napoli, che ha operato il piccolo Domenico, morto a seguito di un trapianto fallito, ha spiegato la sua versione dei fatti. In un’intervista esclusiva, rilas - facebook.com facebook

Intervista a Andreas Krieg, professore al King’s College, che prevede una guerra non di facile conclusione e una fase di conflittualità e confusione che riguarderà l’intero Medio oriente x.com