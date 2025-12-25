Cremlino | Putin ha fatto gli auguri di Natale a Trump Zelensky inadeguato per chiudere la guerra

Un telegramma di auguri di Natale è stato inviato da Vladimir Putin a Donald Trump perché “tra persone educate” sia doveroso inviarsi messaggi ufficiali. A svelare lo scambio è stato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, spiegando che lo zar “si è congratulato col presidente statunitense per il Natale e le festività di fine anno”. Quindi si è concentrato sull’evoluzione della guerra in Ucraina, dopo che nella serata della vigilia di Natale – senza citarlo – il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva parlato di lui dicendo che “tutti si augurano che muoia”. Dichiarazioni che, ha detto Peskov, “sollevano dubbi sulla sua capacità di prendere decisioni adeguate per una risoluzione pacifica del conflitto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

