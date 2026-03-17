Il presidente ucraino ha annunciato che l’oleodotto Druzhba sarà riparato entro 45 giorni, consentendo di nuovo il transito del petrolio russo attraverso l’Ucraina. La decisione riguarda l’apertura temporanea dell’infrastruttura, che era stata sospesa in precedenza. La riparazione è stata autorizzata ufficialmente e il passaggio del greggio riprenderà una volta completati i lavori.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dato il via libera alla riparazione dell’oleodotto Druzhba, permettendo il passaggio del greggio russo attraverso il territorio ucraino. Questa decisione arriva dopo che l’Unione Europea ha offerto supporto tecnico e finanziamenti per completare i lavori di ripristino della stazione di pompaggio di Brody. La riattivazione è prevista entro circa un mese e mezzo, a condizione che non si verifichino nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche. La mossa scioglie una tensione diplomatica creata dal primo ministro ungherese Viktor Orbán, che aveva legato i finanziamenti al ripristino dei flussi petroliferi verso Ungheria e Slovacchia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zelensky dà l’ok: Druzhba riparte in 45 giorni

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