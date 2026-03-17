Zara ha annunciato una collaborazione di due anni con John Galliano, noto designer riconosciuto per il suo stile originale e spesso controverso. La casa di moda svedese ha comunicato ufficialmente questa partnership, che coinvolgerà la creazione di nuove collezioni durante il prossimo biennio. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali e ha suscitato grande attenzione nel mondo della moda.

Zara annuncia la partnership di due anni con John Galliano, uno dei designer più visionari e imprevedibili degli ultimi decenni. E non è una collaborazione qualunque, di quelle “capsule” usa e getta: qui si parla di un’operazione quasi chirurgica sugli archivi del brand, riscritti (letteralmente) dalla mano di Galliano. Il progetto? Affidare allo stilista il compito di smontare, decostruire e reinventare capi delle passate stagioni Zara, trasformandoli in nuove collezioni stagionali. Parola chiave: autorialità. Perché, almeno nelle intenzioni, il processo sarà guidato da una logica quasi couture. Non produzione veloce, ma reinterpretazione. Non semplice design, ma narrazione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Zara chiama, John Galliano risponde

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