Inter Juve John Elkann chiama Gravina dopo le polemiche! I dettagli

John Elkann ha chiamato Gravina dopo le polemiche tra Inter e Juventus, scaturite dalle decisioni arbitrali. La discussione si è accesa quando i club hanno criticato le sanzioni e i rigori assegnati nel recente match. Elkann ha voluto chiarire la posizione della società e trovare una soluzione per calmare gli animi. La conversazione si è svolta in un momento di forte tensione tra le due squadre e i loro tifosi.

Come riportato dall'agenzia ANSA (Fonte), John Elkann, presidente di Exor e figura di riferimento della proprietà bianconera, ha deciso di intervenire personalmente telefonando al presidente della FIGC, Gabriele Gravina.