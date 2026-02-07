Margot Robbie a Londra in Dilara F?nd?ko?lu e John Galliano | il press tour di Cime Tempestose diventa un sogno goth couture

A Londra, Margot Robbie ha partecipato alla première di “Cime Tempestose” vestita con creazioni di Dilara Fündekoglu e John Galliano. L’attrice ha attirato l’attenzione dei fotografi con un look dark e raffinato, trasformando l’evento in un vero e proprio show di moda goth. La serata si è trasformata in un’occasione per mostrare uno stile audace e ricercato, tra abiti eleganti e dettagli intriganti.

Il tour stampa di Cime Tempestose fa tappa a Londra e Margot Robbie trasforma la première in un esercizio di romanticismo oscuro ad altissimo tasso fashion. Nessun look "safe", nessuna nostalgia didascalica: solo una narrazione estetica coerente, piena di rimandi letterari e couture. Il red carpet di Cime tempestose per Margot Robbie è corsetteria gotica firmata Dilara F?nd?ko?lu e vintage John Galliano. Per la première londinese, Robbie sceglie un custom di Dilara F?nd?ko?lu, ispirato alla collezione autunno inverno 2025-26. Il risultato è un abito che sembra uscito da un romanzo brontëano filtrato attraverso un club underground di East London: corsetteria a vista, trasparenze studiate, ricami verdi effetto corda che disegnano il corpo con un'intensità quasi teatrale.

