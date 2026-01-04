Avellino la piccola casetta Caritas | luci di Natale e il calore della solidarietà
Ad Avellino, durante il periodo natalizio, si distingue una piccola casetta della Caritas, simbolo di solidarietà e accoglienza. Tra le luci festive e l’atmosfera dei Mercatini di Natale, questa struttura rappresenta un punto di riferimento per chi ha bisogno di supporto, offrendo conforto e calore umano in un momento di festa.
Ad Avellino, tra i profumi dolci e pungenti dei Mercatini di Natale, sorge una piccola casetta, discreta e calda, come un rifugio nel freddo di dicembre. La Caritas, insieme al Progetto Policoro, l’ha aperta con mani attente e occhi pronti all’ascolto: uno spazio pensato per chi desidera fermarsi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Musica e solidarietà a San Mercuriale con il concerto di Natale della Caritas
Leggi anche: Un Natale di solidarietà: Babbo Natale porta il calore dell'Agbalt ai bambini del Santa Chiara
Avellino, la casetta di piazza Kennedy abbandonata al degrado - Da fiore all'occhiello del Parco urbano intitolato alla memoria del sindaco Antonio Di Nunno a immondezzaio in bella vista. ilmattino.it
Periferie a Avellino, Caritas: ecco lo sportello dei bisogni - È il Centro di ascolto che la Caritas della diocesi di Avellino ha allestito nel cuore di Quattrograna Ovest. ilmattino.it
Il parto, la gioia per l'arrivo della piccola Kesya #Avellino - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.