Avellino la piccola casetta Caritas | luci di Natale e il calore della solidarietà

Da avellinotoday.it 4 gen 2026

Ad Avellino, durante il periodo natalizio, si distingue una piccola casetta della Caritas, simbolo di solidarietà e accoglienza. Tra le luci festive e l’atmosfera dei Mercatini di Natale, questa struttura rappresenta un punto di riferimento per chi ha bisogno di supporto, offrendo conforto e calore umano in un momento di festa.

Ad Avellino, tra i profumi dolci e pungenti dei Mercatini di Natale, sorge una piccola casetta, discreta e calda, come un rifugio nel freddo di dicembre. La Caritas, insieme al Progetto Policoro, l’ha aperta con mani attente e occhi pronti all’ascolto: uno spazio pensato per chi desidera fermarsi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

