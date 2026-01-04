Avellino la piccola casetta Caritas | luci di Natale e il calore della solidarietà

Ad Avellino, durante il periodo natalizio, si distingue una piccola casetta della Caritas, simbolo di solidarietà e accoglienza. Tra le luci festive e l’atmosfera dei Mercatini di Natale, questa struttura rappresenta un punto di riferimento per chi ha bisogno di supporto, offrendo conforto e calore umano in un momento di festa.

